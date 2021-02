Covid: Locatelli, ‘problema vaccini riguarda Ue, noi dobbiamo farci trovare pronti’ (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) – “Non è un problema che riguarda solo l’Italia, ma tutta l’Europa” la mancanza di dosi dei vaccini, ma “noi dobbiamo farci trovare pronti con la macchina organizzativa e distributiva”. Lo afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite della puntata di ‘Mezz’ora in più’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) – “Non è un problema chesolo l’Italia, ma tutta l’Europa” la mancanza di dosi dei, ma “noipronti con la macchina organizzativa e distributiva”. Lo afferma Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite della puntata di ‘Mezz’ora in più’. L'articolo CalcioWeb.

