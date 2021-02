Covid Italia, Vaia: “Tragedia non è ad un passo” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Non abbassiamo la guardia ma non siamo a un passo dalla Tragedia”. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a ‘Domenica In’, esprimendosi sull’emergenza Covid in Italia. “Abbiamo il dovere di spiegare bene ai cittadini le cose senza terrorizzare, senza creare psicosi di massa – ha aggiunto – I virus cambiano, cercano di adeguarsi alla realtà , le varianti ci sono sempre state, ma c’è bisogno di equilibrio”. “A maggio non saremo ancora fuori ma sono convinto che il cambiamento di passo stia per arrivare – ha proseguito Vaia – sono convinto che anche i politici faranno di tutto per farci uscire dalla pandemia”. “Dobbiamo farci sentire di più in Europa. È impensabile che le aziende diano i vaccini con il contagocce ed è ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) “Non abbassiamo la guardia ma non siamo a undalla”. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, a ‘Domenica In’, esprimendosi sull’emergenzain. “Abbiamo il dovere di spiegare bene ai cittadini le cose senza terrorizzare, senza creare psicosi di massa – ha aggiunto – I virus cambiano, cercano di adeguarsi alla realtà , le varianti ci sono sempre state, ma c’è bisogno di equilibrio”. “A maggio non saremo ancora fuori ma sono convinto che il cambiamento distia per arrivare – ha proseguito– sono convinto che anche i politici faranno di tutto per farci uscire dalla pandemia”. “Dobbiamo farci sentire di più in Europa. È impensabile che le aziende diano i vaccini con il contagocce ed è ...

stanzaselvaggia : L’Italia è il quarto paese al mondo per numero di nuovi casi di COVID-19. - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - MediasetTgcom24 : Covid, Conte: 'L'Italia non dimenticherà mai lo sforzo dei camici bianchi' #covid - lacmagiur : RT @Corriere: Gli Stati Uniti vicini ai 500.000 morti per la pandemia, più di quelli in tre guerre - albertolupini : Italia arancione o mini lockdown? Governo e Regioni decidono come alzare la guardia contro il Covid -