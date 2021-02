Consigliere comunale omofobo a Trieste, M5s chiede a Fedriga di sospenderlo. La Lega prende tempo: “Serve attenta valutazione” (Di domenica 21 febbraio 2021) Trieste – Gli insulti omofobi sono l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso il caso del Consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach è diventato una questione politica che interessa la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. L’ex pugile, che in passato fu eletto con la Lega, poi passò a Forza Nuova, infine al gruppo misto, è stato autore di pesanti esternazioni dopo l’aggressione di Antonio Parisi e di un suo amico avvenuta nel capoluogo giuliano. Ha detto che il problema dell’omofobia non si pone in altri paesi perché “i gay finiscono in carcere o l’omosessualità è vietata per legge”. Tuiach non è nuovo ad uscite del genere. A gennaio, nel giorno della Memoria, ha postato una foto di Hitler sorridente, attorniato dalla folla festosa. Nell’aprile 2020 aveva proposto una multa per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)– Gli insulti omofobi sono l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso il caso deldiFabio Tuiach è diventato una questione politica che interessa la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. L’ex pugile, che in passato fu eletto con la, poi passò a Forza Nuova, infine al gruppo misto, è stato autore di pesanti esternazioni dopo l’aggressione di Antonio Parisi e di un suo amico avvenuta nel capoluogo giuliano. Ha detto che il problema dell’omofobia non si pone in altri paesi perché “i gay finiscono in carcere o l’omosessualità è vietata per legge”. Tuiach non è nuovo ad uscite del genere. A gennaio, nel giorno della Memoria, ha postato una foto di Hitler sorridente, attorniato dalla folla festosa. Nell’aprile 2020 aveva proposto una multa per le ...

eziomauro : Il post omofobo del consigliere comunale di Trieste Tuiach: i Sentinelli di Milano lo denunciano per 'odio sulla ba… - stanzaselvaggia : CasaPound dà sempre grandi soddisfazioni: lui è Fabio Barsanti, consigliere comunale casa Pound Lucca. - Ettore_Rosato : Chi scrive questo vergognoso post è consigliere comunale a #Trieste non nuovo a certe idiozie. Usare i social per d… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Consigliere comunale omofobo a Trieste, M5s chiede a Fedriga di sospenderlo. La Lega prende tempo: “Serve attenta valu… - Surfiniae : Consigliere comunale omofobo a Trieste, M5s chiede a Fedriga di sospenderlo. La Lega prende tempo: “Serve attenta v… -