Burioni vaccina la madre e torna a parlare di effetti collaterali (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Roberto Burioni, si batte da mesi sull’importanza di sottoporsi al vaccino anti coronavirus senza timori, vista la grande potenzialità dimostrata dagli studi effettuati e sugli scarsi o inesistenti effetti collaterali. Stavolta, in un post su Facebook, ha parlato degli effetti collaterali dopo l’inoculazione del vaccino a sua madre. Queste le parole di Burioni sul vaccino alla madre e gli effetti collaterali: “Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all’età, si è vaccinata con la prima dose contro COVID-19 due giorni fa – ha scritto il virologo sui suoi profili social -. Risiede a Rimini e si è vaccinata ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il virologo Roberto, si batte da mesi sull’importanza di sottoporsi al vaccino anti coronavirus senza timori, vista la grande potenzialità dimostrata dagli studi effettuati e sugli scarsi o inesistenti. Stavolta, in un post su Facebook, ha parlato deglidopo l’inoculazione del vaccino a sua. Queste le parole disul vaccino allae gli: “Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all’età, si èta con la prima dose contro COVID-19 due giorni fa – ha scritto il virologo sui suoi profili social -. Risiede a Rimini e si èta ...

