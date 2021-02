Bianco Rosso e Verdone fa40 anni Da Furio a Mimmo fino allo sventurato Pasquale

"Bianco Rosso e Verdone" fa...40 anni. Da "Furio" a "Mimmo" fino allo sventurato "Pasquale" (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 20 febbraio 1981 usciva in sala Bianco Rosso e Verdone , il film diretto e interpretato da Carlo Verdone , diviso in tre episodi in cui attraverso i personaggi del pedante Furio, dell'ingenuo Mimmo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 20 febbraio 1981 usciva in sala, il film diretto e interpretato da Carlo, diviso in tre episodi in cui attraverso i personaggi del pedante, dell'ingenuo...

Agenzia_Ansa : Cinema, 40 anni fa usciva Bianco Rosso e Verdone #CarloVerdone - luisamattina1 : RT @davidegalantino: ????Verde come i nostri prati, bianco come le nevi perenni e rosso come il sangue versato dai nostri caduti. Buona domen… - Lopinionista : Compie 40 anni “Bianco Rosso e Verdone” - LandiniStefano : RT @davidegalantino: ????Verde come i nostri prati, bianco come le nevi perenni e rosso come il sangue versato dai nostri caduti. Buona domen… - FratellidItalia : RT @davidegalantino: ????Verde come i nostri prati, bianco come le nevi perenni e rosso come il sangue versato dai nostri caduti. Buona domen… -