Atletica | Tamberi vola a 2 | 35 | è la miglior prova del 2021

(Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo aver saltato 2,34 solo qualche giorno fa a Torun, in Polonia, Gianmarcosia ancora, facendo registrare lamondiale di questo. Il marchigianofino a 2,35, ...

Agenzia_Ansa : Atletica: Tamberi vola a 2,35, il migliore al mondo nel 2021. Ad Ancona il marchigiano vince il titolo italiano ind… - repubblica : Atletica, Tamberi sempre più in alto: 2,35 ad Ancona, mondiale stagionale: Prosegue la crescita espoenziale del mar… - Eurosport_IT : 'Se è stato incastrato è una vergogna' ?? Caso-Schwazer, parla Tamberi?? - RaiSport : #Tamberi a 2,35: migliore al mondo del 2021 Guarda il video?? - 9Roby11 : RT @Gazzetta_it: #Atletica, nel segno di Gimbo: #Tamberi vola a 2.35 agli Assoluti indoor di Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tamberi

...dei campionati Assoluti indoor dileggera. Il classe '92 prova addirittura a superarsi, eguagliando il proprio primato al coperto di 2,38, ma fallisce i tre tentativi. Poco male per, ...L'azzurro Gianmarcotorna al primo posto delle liste mondiali dell'anno nel salto in alto volando alla quota di 2,35 ad Ancona. Sulla pedana di casa, il campione europeo indoor aggiunge un centimetro alla misura ...Ancona, 21 febbraio 2021 - Dopo aver saltato 2,34 solo qualche giorno fa a Torun, in Polonia, Gianmarco Tamberi si migliora ancora, facendo registrare la miglior prova mondiale di questo 2021. Il marc ...Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi nei campionati italiani indoor di Atletica leggera di Ancona ha realizzato il record mondiale stagione di Salto ...