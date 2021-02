Al Diavolo serve un Ibra perfetto

(Di domenica 21 febbraio 2021) Giuseppe Tassi Un derby da scudetto dopo dieci anni. Per bauscia e casciavit è il regalo più bello perché Milano può spezzare la lunga dittatura juventina. In quel 2011 sulle panchine sedevano Allegri ...

ladyalia : @Michele11480422 @NapolitanoIda @primaopoitorna @claudio301065 @_CFerre_ @JolietJackBlues @APatrignan @MPenikas… - klk_mare21 : Chi ha costruito tutto questo? Tony, ecco chi! E di chi mi fido? Di me! Di chi cazzo ti puoi fidare? Di nessuno, ec… - paolofaeti : @Segnoditerra1 Campa cavallo.... Andare su Marte è fattibile. Tornare molto meno facile... :-) P.S. A che diavolo s… - Aldebaran_4 : @calabrese_mar @elleidia91 Ma che commenti da asilo sono e soprattutto che roba è questo “ Intergruppo” a che diavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Diavolo serve

QUOTIDIANO.NET

Giuseppe Tassi Un derby da scudetto dopo dieci anni. Per bauscia e casciavit è il regalo più bello perché Milano può spezzare la lunga dittatura juventina. In quel 2011 sulle panchine sedevano Allegri ...Questa è l'unica beneficenza che può permettersi il, a differenza di quella concessa a ... Anzi, ci hanno fatto capire ancora di più cosaper restare a certi livelli. Un pareggio? Se ...Giuseppe Tassi. Un derby da scudetto dopo dieci anni. Per bauscia (interisti) e casciavit (milanisti) è il regalo più bello perché Milano può spezzare la lunga dittatura juven ...I rossoneri rincorrono, sono a -1: Pioli punta sul talento giovane di Tonali al posto di Bennacer. Conte si affida alla classe di Eriksen nel cuore del centrocampo ...