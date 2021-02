«Zona arancione in tutta Italia» | la richiesta in vista della data chiave del 25 febbraio

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - fattoquotidiano : Campania, De Luca: “Inevitabile per noi zona arancione”. E attacca Zaia: “Basta con propaganda sgangherata su acqui… - petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Campania, Emilia e Molise verso l’arancione. Tutta l’Umb… - XMERIDIO78 : RT @lvoir: La Lombardia dovrebbe diventare arancione ma Fontana ha detto che loro resteranno zona gialla ?? - valentinadigrav : RT @Corriere: «Tutta Italia zona arancione»: la richiesta in vista della data chiave del 25 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione

Sono in fasciaanche Abruzzo, Liguria, Toscana, Umbria , Trento e Bolzano, ma in quelle rimaste in fascia gialla - soprattutto Lombardia e Lazio - c'è il timore per gli assembramenti del ...... la Lombardia resta ingialla. Nella trattativa tra governo e governatori ieri ha prevalso la linea di questi ultimi. Roma voleva, infatti, convincere le Regioni in bilico a passare in...Consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, mentre nelle altre resta in vigore il cosiddetto “coprifuoco”: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da com ...«La variante inglese sta correndo a una velocità superiore del 39 per cento rispetto alla versione originale di Sars-CoV-2» spiega l’ultima indagine del Ministero ...