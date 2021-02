“Vogliamo tornare in scena”: a Bergamo presidio degli operatori dello spettacolo (Di sabato 20 febbraio 2021) Sale cinematografiche e teatri ancora vuoti, niente concerti né altri spettacoli: mentre la pandemia prosegue con varianti difficili da arginare, il settore dello spettacolo e della cultura resta ancora fermo con perdite gravissime, chiusure definitive, lavoratori in ginocchio e perdita di molte professionalità. Per esprimere la loro preoccupazione e per avanzare precise richieste, i lavoratori del comparto e le sigle sindacali SLC-CGIL e FISTEL-CISL provinciali aderiscono, anche a Bergamo, alla giornata di mobilitazione proclamata a livello nazionale per martedì 23 febbraio, quando, dalle 15, si terrà un presidio con volantinaggio di fronte al Teatro Donizetti di Bergamo. Con la protesta di martedì si chiederà: -di garantire ammortizzatori e sostegni fino alla fine dell’emergenza -di riaprire in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) Sale cinematografiche e teatri ancora vuoti, niente concerti né altri spettacoli: mentre la pandemia prosegue con varianti difficili da arginare, il settoree della cultura resta ancora fermo con perdite gravissime, chiusure definitive, lavoratori in ginocchio e perdita di molte professionalità. Per esprimere la loro preoccupazione e per avanzare precise richieste, i lavoratori del comparto e le sigle sindacali SLC-CGIL e FISTEL-CISL provinciali aderiscono, anche a, alla giornata di mobilitazione proclamata a livello nazionale per martedì 23 febbraio, quando, dalle 15, si terrà uncon volantinaggio di fronte al Teatro Donizetti di. Con la protesta di martedì si chiederà: -di garantire ammortizzatori e sostegni fino alla fine dell’emergenza -di riaprire in ...

