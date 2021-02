“Visto che me lo chiedono in tanti ora parlo”. Francesco Bettuzzi, bomba su Elisabetta Gregoraci. La verità dell’ex viene a galla (Di sabato 20 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci, il gossip a ritmo sostenuto. Cosa succede nella vita personale dell’ex gieffina? Pare non si arrestino i pettegolezzi sul ritorno di fiamma con l’ex pilota di aerei oggi imprenditore, Francesco Bettuzzi. Una storia d’amore che ha già fatto molto discutere, iniziata nel 2017 e poi conclusa nel 2019 non senza diversi ripensamenti, o presunti tale. E oggi Francesco Bettuzzi torna a parlarne in prima persona. Nel passato della showgirl un matrimonio con Flavio Briatore durato per ben dieci lunghi anni e un figlio, Nathan Falco. Poi nel 2017 Elisabetta Gregoraci incontra Francesco con il quale decide di intraprendere una relazione. I due raggiungono il capolinea nel 2019, ma anche all’interno della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021), il gossip a ritmo sostenuto. Cosa succede nella vita personalegieffina? Pare non si arrestino i pettegolezzi sul ritorno di fiamma con l’ex pilota di aerei oggi imprenditore,. Una storia d’amore che ha già fatto molto discutere, iniziata nel 2017 e poi conclusa nel 2019 non senza diversi ripensamenti, o presunti tale. E oggitorna a parlarne in prima persona. Nel passato della showgirl un matrimonio con Flavio Briatore durato per ben dieci lunghi anni e un figlio, Nathan Falco. Poi nel 2017incontracon il quale decide di intraprendere una relazione. I due raggiungono il capolinea nel 2019, ma anche all’interno della ...

