Verona | nota positiva per Juric | Vieira in campo dopo quasi quattro mesi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ilritrova finalmente Ronaldo: il centrocampista in prestito dalla Sampdoria torna inIvanpuò finalmente sorridere. Il tecnico delriabbracciaRonaldo, tornato inquesta sera contro il Genoa per sostituire Davide Faraoni. Il centrocampista di proprietà della Sampdoria è solo alla sua terza presenza stagionale con i gialloblù, visti i brutti infortuni alla coscia sinistra prima e al bicipite femorale poi che lo hanno tenuto lontano dai campi: ironia della sorte il classe ’98 ritrova il terreno di gioco proprio al Ferraris, stadio che è sato la sua casa per ben due ...

_Simo95_ : Unica nota positiva è che anche facendo 0 punti tra Inter e Roma ci ritroviamo ancora dopo 3 sconfitte di fila ad a… - GiuseppinaInfra : RT @BILIbot_: La crescita mentale dell'inter si nota anche da alcuni particolari: -Brozovic, diffidato da Verona - Inter, 7 partite senza… - lerrylannister : RT @BILIbot_: La crescita mentale dell'inter si nota anche da alcuni particolari: -Brozovic, diffidato da Verona - Inter, 7 partite senza… - interworldwide_ : RT @BILIbot_: La crescita mentale dell'inter si nota anche da alcuni particolari: -Brozovic, diffidato da Verona - Inter, 7 partite senza… - Melos801 : RT @BILIbot_: La crescita mentale dell'inter si nota anche da alcuni particolari: -Brozovic, diffidato da Verona - Inter, 7 partite senza…

Ilritrova finalmente Ronaldo Vieira: il centrocampista in prestito dalla Sampdoria torna in campo dopo quattro mesi. Genoa-Verona termina 2-2 con un clamoroso pareggio al 95' in pieno recupero con i rossoblu che erano in inferiorità numerica. Il Verona ritrova finalmente Ronaldo Vieira: il centrocampista in prestito dalla Sampdoria torna in campo dopo quattro mesi.