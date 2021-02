VAIO Z: laptop leggerissimo realizzato in fibra di carbonio (Di sabato 20 febbraio 2021) Annunciato ufficialmente VAIO Z, un laptop di fascia alta anzi premium che unisce un design basato su materiali pregiati come la fibra di carbonio ad un hardware in grado di soddisfare professionisti e studenti che lavorano in mobilità VAIO è la prima azienda al mondo a produrre con successo in serie un laptop in fibra di carbonio stampato in 3-D utilizzando la fibra di carbonio Uni-direction, un tipo di materiale in fibra di carbonio non tessuto e tutte le fibre che corrono in un’unica direzione. Utilizzando una tecnologia precedentemente disponibile solo per l’industria delle corse automobilistiche, la fibra di carbonio modellata rende il nuovo ... Leggi su tuttotek (Di sabato 20 febbraio 2021) Annunciato ufficialmenteZ, undi fascia alta anzi premium che unisce un design basato su materiali pregiati come ladiad un hardware in grado di soddisfare professionisti e studenti che lavorano in mobilitàè la prima azienda al mondo a produrre con successo in serie unindistampato in 3-D utilizzando ladiUni-direction, un tipo di materiale indinon tessuto e tutte le fibre che corrono in un’unica direzione. Utilizzando una tecnologia precedentemente disponibile solo per l’industria delle corse automobilistiche, ladimodellata rende il nuovo ...

