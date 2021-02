Tragedia a Treviso | uomo uccide figlio di 2 anni e si suicida

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alfie Borromeo Undi 43ha ucciso ildi 2e si è poi tolto la vita. Laè avvenuta in provincia di, a Castello di Godego. A trovare i corpi è stato il nonno, che ha chiamato i carabinieri. La madre, in quel momento, era fuori casa. Sul posto è arrivata anche la pm Mara De Donà. Al momento dell’omicidio-suicidio, la madre era fuori casa. Sul luogo dell’accaduto è arrivata anche la pm Mara De Donà. Solo qualche settimana fa unasimile era accaduta a Carmagnola in provincia di Torino dove unaveva ucciso la moglie e ildi 5e poi aveva tentato il suicidio buttandosi dalla finestra. Nel novembre dello scorso anno dramma anche a Carignano, sempre nel ...

CorriereAlpi : L'uomo si è poi tolto la vita. L'allarme dato dal nonno del piccolo. Sul posto i carabinieri - mattinodipadova : L'uomo si è poi tolto la vita. L'allarme dato dal nonno del piccolo. Sul posto i carabinieri - nuova_venezia : L'uomo si è poi tolto la vita. L'allarme dato dal nonno del piccolo. Sul posto i carabinieri - tribuna_treviso : L'uomo, 43 anni, avrebbe strangolato il figlioletto per poi togliersi la vita. A scoprire la tragedia il nonno del… - SiculoAnarkiko : Le notizie che non vorresti mai leggere ??. Tragedia a Castello di Godego, un papà uccide il figlio piccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Treviso

Ancora unaorribile in famiglia. Ancora un padre che uccide il prioprio bambino. L'ultimo episodio di una scia di sangue interminabile arriva dalla provincia didove oggi un padre di 43 anni ha ...CASTELLO DI GODEGO - Omicidio a Castello di Godego: un uomo avrebbe ucciso il figlio piccolo in piazza Città di Boves. +++IN AGGIORNAMENTO+++Un uomo di 43 anni ha ucciso il figlio di 2 anni e si è poi tolto la vita. La tragedia è avvenuta in provincia di Treviso, a Castello di Godego. A trovare ...A Castello di Godego nel trevgiano un uomo ha strangolato il figlio di due anni e si è tolto la vita con un coltello ...