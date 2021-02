Terrore in campo, crolla al suolo per un malore: sospeso un match di Serie B (Di sabato 20 febbraio 2021) Attimi di paura ad Ascoli nei minuti finali del match contro la Salernitana: malore per Dziczek, si accascia al suolo. Terrore e paura nei minuti finali di Ascoli-Salernitana, match delle ore 14:00 del ventiquattresimo turno di Serie B 2020/2021. Durante la gara allo stadio Del Duca, il direttore di gara Abbattista è stato costretto ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021) Attimi di paura ad Ascoli nei minuti finali delcontro la Salernitana:per Dziczek, si accascia ale paura nei minuti finali di Ascoli-Salernitana,delle ore 14:00 del ventiquattresimo turno diB 2020/2021. Durante la gara allo stadio Del Duca, il direttore di gara Abbattista è stato costretto ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

zazoomblog : Dziczek sviene durante Ascoli - Salernitana: attimi di terrore e ambulanza in campo - #Dziczek #sviene #durante… - sportli26181512 : Dziczek sviene durante Ascoli-Salernitana: attimi di terrore e ambulanza in campo: Dziczek sviene durante Ascoli-Sa… - Freedom03661447 : Tutti gli strumenti messi in campo per combattere l’epidemia in questi mesi di sicuro non si propongono di salvare… - Rikky_69 : @ldibartolomei Che bisogno c'è di definire metastasi un renziano? Cioè perché cambiare campo semantico e impoverire… - CostolettaCreat : #15febbraio TERRORE! #Lockdown lockdown Urla chi al caldo sta! Loro in una sicura Svizzera Noi in un'incerta Cat… -