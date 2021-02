Selvaggia Lucarelli attacca Fabio Barsanti. E lui la spiazza così (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Volete un esempio del cortocircuito politicamente corretto? Leggete l’ultimo post su Facebook di Selvaggia Lucarelli. “Fabio Barsanti, consigliere comunale di Casa Pound a Lucca, condivide su fb un post e percula l’atleta neozelandese trans Lauren Hubbard, tra l’altro una che ha vinto due medaglie d’oro”, tuona indignata la Lucarelli. “Lui, il genio, scrive: ‘E dai donne! Allenatevi di più! Adesso sono cazzi vostri (o loro?)’. E gli amici e le amiche lo assecondano”. Una sontuosa contraddizione neo-femminista. Se Robert Hughes leggesse l’uscita della Lucarelli, con tutta probabilità riscriverebbe da capo La cultura del piagnisteo. Perché il picco del progressismo obnubilato è stato raggiunto adesso, con un sol post su Facebook. Fabio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Volete un esempio del cortocircuito politicamente corretto? Leggete l’ultimo post su Facebook di. “, consigliere comunale di Casa Pound a Lucca, condivide su fb un post e percula l’atleta neozelandese trans Lauren Hubbard, tra l’altro una che ha vinto due medaglie d’oro”, tuona indignata la. “Lui, il genio, scrive: ‘E dai donne! Allenatevi di più! Adesso sono cazzi vostri (o loro?)’. E gli amici e le amiche lo assecondano”. Una sontuosa contraddizione neo-femminista. Se Robert Hughes leggesse l’uscita della, con tutta probabilità riscriverebbe da capo La cultura del piagnisteo. Perché il picco del progressismo obnubilato è stato raggiunto adesso, con un sol post su Facebook....

