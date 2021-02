Salerno, tutti i numeri dei nuovi positivi in città e in provincia (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Secondo il bollettino diramato dall’Unità di crisi della Protezione civile, oggi in provincia di Salerno sono stati registrati 273 nuovi casi di cittadini positivi. Ecco il report comune per comune: Salerno 30, Angri 34, Battipaglia 24, Bellizzi 7, Campagna 4, Casalvelino 4, Castiglione del Genovesi 4, Cava De’Tirreni 8, Eboli 3, Fisciano 2, Moio della Civitella 3, Montano Antilia 2, Nocera inferiore 8, Nocera Superiore 2, Olevano sul Tusciano 2, Pagani 18, Pellezzano 2, Pontecagnano Faiano 2,, San Marzano sul Sarno 4, Sant’Egidio del Monte Albino 4, Sarno 4, Scafati 39, Siano 3. Infine un solo nuovo caso per Agropoli, Altavilla silentina, Atena Lucana, Auletta, Capaccio Paestum, Castellabate, Corbara, Mercato San Severino, Prignano Cilento, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Secondo il bollettino diramato dall’Unità di crisi della Protezione civile, oggi indisono stati registrati 273casi di cittadini. Ecco il report comune per comune:30, Angri 34, Battipaglia 24, Bellizzi 7, Campagna 4, Casalvelino 4, Castiglione del Genovesi 4, Cava De’Tirreni 8, Eboli 3, Fisciano 2, Moio della Civitella 3, Montano Antilia 2, Nocera inferiore 8, Nocera Superiore 2, Olevano sul Tusciano 2, Pagani 18, Pellezzano 2, Pontecagnano Faiano 2,, San Marzano sul Sarno 4, Sant’Egidio del Monte Albino 4, Sarno 4, Scafati 39, Siano 3. Infine un solo nuovo caso per Agropoli, Altavilla silentina, Atena Lucana, Auletta, Capaccio Paestum, Castellabate, Corbara, Mercato San Severino, Prignano Cilento, ...

vcristina29 : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… - aSalerno_it : #salerno Tutti in ansia per Patryk Dziczek, sincope vagale come a settembre: ricoverato al Mazzoni - mgulivo7 : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… - MRigalon : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… -