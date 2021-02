Restrizioni | Cazzola spiega perché chiudere è irrazionale con i numeri

(Di sabato 20 febbraio 2021) Le statistiche, come i fatti hanno la testa dura. Nelle sue comunicazioni alle Camere Mario Draghi ha ripreso un brandello dell’ultimo monitoraggio Istat sull’occupazione nell’annus horribilis appena trascorso. “Il numero totale di ore di Cassa integrazione per emergenza sanitaria dal 1° aprile al 31 dicembre dello scorso anno supera i 4 miliardi. Nel 2020 gli occupati sono scesi di 444mila unità ma il calo si è accentrato su contratti a termine (-393mila) e lavoratori autonomi (-209mila). La pandemia finora ha colpito soprattutto giovani e donne, una disoccupazione selettiva ma che presto potrebbe iniziare a colpire anche i lavoratori con contratti a tempo indeterminato”. Infatti, mentre su base annua i dipendenti permanenti sono cresciuti dell’1,5% (+158mila) nell’ultimo mese del 2020 sono diminuiti (-0,1%) anche questi ultimi. Ha suscitato poi un gran clamore mediatico il fatto che ...

... che fare della stagione del turismo invernale? Le aziende e le attività economiche interessate hanno già subito pesanti tagli del fatturato in seguito alle restrizioni nelle festività natalizie e di fine anno.