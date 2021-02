Pink Bari | per la salvezza si fa sempre più dura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) La situazione, per la, si fapiù difficile. Le ragazze di Mitola stanno vivendo una stagione davvero complicata, a voler usare un eufemismo, e non si intravedono all’orizzonte segnali di ripresa. La squadra, ora ultima in classifica dopo aver perso lo scontro diretto contro il Napoli, è ancora ferma a soli tre punti, e l’impegno della prossima giornata, contro il Milan secondo in classifica, sembra al momento abbastanza proibitivo. I numeri impietosi dellaI numeri negativi dellasi aggiornano di giornata in giornata. La squadra è rimasta praticamente ferma al 22 agosto, giorno dell’esordio stagionale in campionato e della prima e unica vittoria, ai danni del Napoli, arrivata grazie a un rigore di Manno. Da lì, sono arrivate ...