Pentagono: “Test sui relitti UFO cambiaranno le nostre vite per sempre” (Di sabato 20 febbraio 2021) Altre rivelazioni arrivano dai federali dopo che il Pentagono ha ammesso di aver conservato e Testato rottami di vari schianti di oggetti volanti non identificati (UFO). Una lettera Freedom of Information Act (FOIA) ottenuta da The Sun rivela che il ricercatore Anthony Bragalia ha scritto alla Defense Intelligence Agency (DIA) chiedendo dettagli sul materiale UFO, proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Altre rivelazioni arrivano dai federali dopo che ilha ammesso di aver conservato eato rottami di vari schianti di oggetti volanti non identificati (UFO). Una lettera Freedom of Information Act (FOIA) ottenuta da The Sun rivela che il ricercatore Anthony Bragalia ha scritto alla Defense Intelligence Agency (DIA) chiedendo dettagli sul materiale UFO, proviene da Database Italia.

giannettimarco : RT @ufomecum: 'Il Pentagono e la Dia ammettono di essere in possesso di rottami di Ufo e di averli studiati: diramati i risultati dei test… - ufomecum : 'Il Pentagono e la Dia ammettono di essere in possesso di rottami di Ufo e di averli studiati: diramati i risultati… - Brownfox_51 : Il Pentagono ammette di avere -rottami di UFO - rilasciati i risultati dei Test Scientifici I fatti e le prove ogg… - UFOlogy_PRSS : Il Pentagono e la Dia ammettono di essere in possesso di rottami di Ufo e di averli studiati: diramati i risultati… - bisagnino : Il Pentagono ammette di avere rottami di UFO - rilasciati i risultati dei Test Scientifici -