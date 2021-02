Nanomateriali per la conservazione della Sacra Sindone (Di sabato 20 febbraio 2021) “Adoro le sfide ed è per questo che ho pensato di mettere a disposizione le mie formulazioni per tutelare la Sindone, simbolo storico unico per la cristianità, evitando che con il passare del tempo possa rovinarsi”. A scriverlo in una nota Sabrina Zuccalà, direttore del laboratorio di nanotecnologie “4ward360”, che auspica di poter intervenire per la conservazione del prezioso reperto con i Nanomateriali. “Oggi abbiamo a disposizione – prosegue Zuccalà – le migliori tecnologie non invasive, possiamo davvero incidere e dare un futuro certo a ciò che per noi rappresenta un’icona imprescindibile. I nuovi formulati che nascono dagli studi del nostro laboratorio scientifico rallentano la decomposizione molecolare, riescono a eliminare i materiali inquinanti senza incidere sui tessuti”. Una serie di importanti interventi sono già stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) “Adoro le sfide ed è per questo che ho pensato di mettere a disposizione le mie formulazioni per tutelare la, simbolo storico unico per la cristianità, evitando che con il passare del tempo possa rovinarsi”. A scriverlo in una nota Sabrina Zuccalà, direttore del laboratorio di nanotecnologie “4ward360”, che auspica di poter intervenire per ladel prezioso reperto con i. “Oggi abbiamo a disposizione – prosegue Zuccalà – le migliori tecnologie non invasive, possiamo davvero incidere e dare un futuro certo a ciò che per noi rappresenta un’icona imprescindibile. I nuovi formulati che nascono dagli studi del nostro laboratorio scientifico rallentano la decomposizione molecolare, riescono a eliminare i materiali inquinanti senza incidere sui tessuti”. Una serie di importanti interventi sono già stati ...

