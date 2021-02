Latina e Provincia, 98 nuovi casi e 4 morti. Ecco i Comuni più colpiti (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 98 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 7 ad Aprilia, 11 a Cisterna, 2 a Cori, 5 a Fondi, 10 a Formia, 9 a Gaeta, 1 a Itri, 16 a Latina, 1 a Maenza, 2 a Minturno, 2 a Pontina, 1 a Ponza, 3 a Roccagorga, 2 a Sabaudia, 3 a Sermoneta, 8 a Sezze, 3 a Sonnino, 1 a Sperlonga, 10 a Terracina. Leggi anche: Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese I pazienti deceduti sono 4: uno residente a Cisterna di Latina, uno a Cori, uno a Gaeta e uno a Roccagorga. Nelle ultime 24 ore, invece, si sono registrati 167 guariti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 98 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 7 ad Aprilia, 11 a Cisterna, 2 a Cori, 5 a Fondi, 10 a Formia, 9 a Gaeta, 1 a Itri, 16 a, 1 a Maenza, 2 a Minturno, 2 a Pontina, 1 a Ponza, 3 a Roccagorga, 2 a Sabaudia, 3 a Sermoneta, 8 a Sezze, 3 a Sonnino, 1 a Sperlonga, 10 a Terracina. Leggi anche: Mini zone rosse indi Roma: 2‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese I pazienti deceduti sono 4: uno residente a Cisterna di, uno a Cori, uno a Gaeta e uno a Roccagorga. Nelle ultime 24 ore, invece, si sono registrati 167 guariti. su Il Corriere della Città.

repubblica : Covid Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto per l'alta incidenza di variante inglese: Nel Lazio la zona rossa… - CorriereCitta : Latina e Provincia, 98 nuovi casi e 4 morti. Ecco i Comuni più colpiti - OlgaRedBlack : RT @repubblica: Covid Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto per l'alta incidenza di variante inglese: Nel Lazio la zona rossa è già st… - theredmask2019 : RT @repubblica: Covid Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto per l'alta incidenza di variante inglese: Nel Lazio la zona rossa è già st… - CianGaia : RT @repubblica: Covid Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto per l'alta incidenza di variante inglese: Nel Lazio la zona rossa è già st… -