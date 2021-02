Larissa Iapichino: chi è l'astro nascente del salto in lungo (Di sabato 20 febbraio 2021) Scrollarsi di dosso l'etichetta di semplice figlia d'arte e farlo a suon di record: la strada intrapresa da Larissa Iapichino è quella giusta, al punto che il salto da 6,91 metri messo a referto ai ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Scrollarsi di dosso l'etichetta di semplice figlia d'arte e farlo a suon di record: la strada intrapresa daè quella giusta, al punto che ilda 6,91 metri messo a referto ai ...

matteorenzi : 6.91 nel salto in lungo! Ecco il video del record mondiale under 20 di Larissa Iapichino, una diciottenne strepitos… - GassmanGassmann : Larissa Iapichino ... 6.91 !!! Record mondiale junior e qualifica per #Tokio2021 !!! Italiana ,nera, grandissima!!!… - Eurosport_IT : EGUAGLIATA MAMMA FIONA MAY ?????? Larissa Iapichino eguaglia il record italiano indoor saltando 6,91 agli assoluti di… - BananaJoe1982 : RT @atleticaitalia: #atletica ?il VIDEO del clamoroso 6,91 di Larissa Iapichino ad Ancona, RECORD DEL MONDO under 20 indoor del salto in lu… - FrFusaro : RT @atleticaitalia: #atletica ?il VIDEO del clamoroso 6,91 di Larissa Iapichino ad Ancona, RECORD DEL MONDO under 20 indoor del salto in lu… -