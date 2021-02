Kessie rivela a chi tocca un rigore nel derby

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Chi tirerà i rigori del #Milan nel derby? Kessié rivela: 'Io e Ibra abbiamo deciso' ? - SOSFanta : ???? Chi tirerà i rigori del #Milan nel derby? Kessié rivela: 'Io e Ibra abbiamo deciso' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie rivela

Sportevai.it

Il centrocampistaalla Gazzetta che il suo derby preferito resta per ora quello vinto con gol di Cutrone all'ultimo minuto e anticipa cosa succederà in caso di rigore per i rossoneri. Chi lo ...A Bologna Ibra sbaglia l'ennesimo rigore stagionale, che per sua fortuna non sidecisivo. L'errore dagli 11 metri denota ancora una volta la mancanza di serenitá di Ibra delle ultime partite, ...Il centrocampista ivoriano alla vigilia della stracittadina: Crediamo allo Scudetto. Se c'è un rigore lo tira Ibra. Ci mette sempre la faccia.Chi tirerà i calci di rigore nel derby sponda Milan? Se da parte nerazzurra non ci sono dubbi con Romelu Lukaku a farsi carico dei tiri dagli undici metri per l’Inter, in casa Milan c’è sempre un dubb ...