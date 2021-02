Iss: «85% dei casi Covid da inizio pandemia in sole dieci regioni» (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati 14.931 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia su 306.078 test effettuati. Il tasso di positività è sceso a 4,87%. I decessi sono stati 251; 364.835 le persone in isolamento domiciliare. Ancora in aumento i pazienti in terapia intensiva: più 4 rispetto a venerdì, 2.063 in tutto. In calo i ricoveri ordinari: 106 in meno per un totale di 17.725. La regione con il maggior numero di nuovi casi è stata la Lombardia (3.019) seguita da Emilia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati 14.931 i nuovidi Coronavirus ieri in Italia su 306.078 test effettuati. Il tasso di positività è sceso a 4,87%. I decessi sono stati 251; 364.835 le persone in isolamento domiciliare. Ancora in aumento i pazienti in terapia intensiva: più 4 rispetto a venerdì, 2.063 in tutto. In calo i ricoveri ordinari: 106 in meno per un totale di 17.725. La regione con il maggior numero di nuoviè stata la Lombardia (3.019) seguita da Emilia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

