Grave incidente per Andrea Cossu, l'ex Cagliari è in condizioni critiche

Brutto incidente per Andrea Cossu. l'ex giocatore del Cagliari è in condizioni critiche. Apprensione in casa sarda.

Cagliari – Brutto incidente per Andrea Cossu. l'ex giocatore del Cagliari era a bordo della sua auto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed ha fatto diverse carambole prima di arrestare la sua corsa. Immediata la chiamata ai soccorsi. Le condizioni dell'ormai ex centrocampista offensivo dei sardi sono critiche ma stabili. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. La tac, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha evidenziato diverse fratture e un trauma ...

