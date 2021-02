Covid, la profezia di Bill Gates: quando finirà la pandemia (Di sabato 20 febbraio 2021) . Il magnate americano ha fatto la sua previsione sull’evolversi del coronavirus Bill Gates è sul podio degli uomini più ricchi del mondo, secondo le statistiche aggiornate da Forbes ad inizio 2021. Un patrimonio personale di circa 100 miliardi di dollari, molti dei quali investiti in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) . Il magnate americano ha fatto la sua previsione sull’evolversi del coronavirusè sul podio degli uomini più ricchi del mondo, secondo le statistiche aggiornate da Forbes ad inizio 2021. Un patrimonio personale di circa 100 miliardi di dollari, molti dei quali investiti in L'articolo proviene da Inews.it.

il_gattaccio : RT @quinonsischerza: Vi ricordate la profezia maya sulla fine del mondo che sarebbe dovuta arrivare nel 2012, ma che poi, con l'avvento del… - quinonsischerza : Vi ricordate la profezia maya sulla fine del mondo che sarebbe dovuta arrivare nel 2012, ma che poi, con l'avvento… - sanritadacoscia : RT @sanritadacoscia: Ascolta e leggi il testo della canzone 'Il Potere Dei Più Buoni' di #GiorgioGaber e poi dimmi se non ti suona famiglia… - magistravulnera : Come faceva a saperlo? Covid, la profezia di Bill Gates: 'Ecco quando finirà davvero tutto' -… - GeMa7799 : PARLA IL FILOSOFO 'Draghi non può dirlo ma io sì'. Cacciari? La più cupa profezia sul nuovo premier: non solo Covid, un rovinoso fallimento -