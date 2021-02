Con le espulsioni di massa è la fine del Movimento 5 Stelle? (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – E così è terminata con una patetica messa in scena anche la fine politica del Movimento 5 Stelle. Alla sua epopea è stata messa l’ultima parola ieri, quando Vito Crimi ha formalizzato l’espulsione della pattuglia di grillini che ha deciso di votare contro la nascita del governo Draghi. La fine del Movimento 5 Stelle: il banale epilogo di una storia banale La chiamano già la fronda di Di Battista. L’altro saltimbanco che rappresenta l’imitazione della sua vera anima che è quella che Maurizio Crozza presenta durante i suoi spettacoli. È Alessandro Di Battista che imita Crozza, e non il contrario. Fatto sta che lui ha effettivamente smosso le coscienze di quei grillini che non ci stavano ad appoggiare in parlamento tutto ciò contro cui si erano battuti. La narrazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – E così è terminata con una patetica messa in scena anche lapolitica del. Alla sua epopea è stata messa l’ultima parola ieri, quando Vito Crimi ha formalizzato l’espulsione della pattuglia di grillini che ha deciso di votare contro la nascita del governo Draghi. Ladel: il banale epilogo di una storia banale La chiamano già la fronda di Di Battista. L’altro saltimbanco che rappresenta l’imitazione della sua vera anima che è quella che Maurizio Crozza presenta durante i suoi spettacoli. È Alessandro Di Battista che imita Crozza, e non il contrario. Fatto sta che lui ha effettivamente smosso le coscienze di quei grillini che non ci stavano ad appoggiare in parlamento tutto ciò contro cui si erano battuti. La narrazione ...

pigramano : #M5s: fatela finita e rivedete sta minchia di #espulsioni. Siete un movimento non una chiesa, onó? Partecipate il p… - rontagnano : RT @Gianmar26145917: #TG4: #MoViMento in pezzi, tra espulsioni e fughe è ormai una diaspora...90 gli effettivi persi da inizio legislatura!… - mikytooday1 : @Giulio57544474 @gennaro38069406 Con tutto il rispetto affetto e l'onore possibile per morra e tanti altri eh! Ma u… - francoliver2 : RT @Gianmar26145917: #TG4: #MoViMento in pezzi, tra espulsioni e fughe è ormai una diaspora...90 gli effettivi persi da inizio legislatura!… - GmTafalia66 : RT @Gianmar26145917: #TG4: #MoViMento in pezzi, tra espulsioni e fughe è ormai una diaspora...90 gli effettivi persi da inizio legislatura!… -