Ascolti TV 19 febbraio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di sabato 20 febbraio 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, venerdì 19 febbraio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Il Cantante Mascherato (Rai 1), The Good Doctor 4 (Rai 2), Titolo V (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Grande Fratello Vip 2020 (Canale 5), Freedom oltre il confine (Italia 1) e Quarto grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 19 febbraio, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 20 febbraio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 19? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Cantante Mascherato (Rai 1), The Good Doctor 4 (Rai 2), Titolo V (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip 2020 (Canale 5), Freedom oltre il confine (Italia 1) e Quarto grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di19, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ...

zingaroriccio : RT @fabiofabbretti: #IlCantanteMascherato cresce a 3,7 milioni di spettatori e il 17.4% di share. In salita anche il #GFVIP rispetto a vene… - ASannais : RT @fabiofabbretti: #IlCantanteMascherato cresce a 3,7 milioni di spettatori e il 17.4% di share. In salita anche il #GFVIP rispetto a vene… - fabiofabbretti : #IlCantanteMascherato cresce a 3,7 milioni di spettatori e il 17.4% di share. In salita anche il #GFVIP rispetto a… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 19 febbraio 2021: Gf Vip, Il Cantante Mascherato, Crozza, dati Auditel e share - PRosati1974 : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di giovedì #18febbraio ? -