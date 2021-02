Ascoli-Salernitana, malore in campo per Dziczek: si accascia in campo privo di conoscenza, match sospeso (Di sabato 20 febbraio 2021) Momenti concitati durante Ascoli-Salernitana.Paura al "Del Duca" di Ascoli: durante la sfida tra i padroni di casa e la Salernitana, all'86', il centrocampista polacco Dziczek si è accasciato a terra privo di sensi. I calciatori hanno richiamato l'attenzione del direttore di gara, immediato l'ingresso in campo dell'ambulanza con defibrillatore. Dopo 10 minuti tra lacrime e paura il calciatore ha ripreso conoscenza, ma è stato trasportato in ospedale. Dopo un breve confronto con allenatori e capitani, la terna ha deciso di riprendere il gioco. E' il secondo episodio grave per il nazionale polacco, Claudio Lotito in costante contatto con il ds Fabiani. Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Momenti concitati durante.Paura al "Del Duca" di: durante la sfida tra i padroni di casa e la, all'86', il centrocampista polaccosi èto a terradi sensi. I calciatori hanno richiamato l'attenzione del direttore di gara, immediato l'ingresso indell'ambulanza con defibrillatore. Dopo 10 minuti tra lacrime e paura il calciatore ha ripreso, ma è stato trasportato in ospedale. Dopo un breve confronto con allenatori e capitani, la terna ha deciso di riprendere il gioco. E' il secondo episodio grave per il nazionale polacco, Claudio Lotito in costante contatto con il ds Fabiani.

