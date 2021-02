Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 18 | 15

(Di venerdì 19 febbraio 2021)DEL 19 FEBBRAIOORE 18:05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA ATTIVO IL ...

3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla..."A seguito delle numerose proteste e segnalazioni da parte dei cittadini abbiamo presentato un'interrogazione urgente al Sindaco in merito al cambio disu Via La Spezia e Via Taranto. Ad oggi il progetto prevede che via Taranto, nel tratto tra piazzale Appio e via Monza, divenga a senso unico. Stessa disciplina di traffico, ma in senso ...