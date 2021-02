Varianti, regioni e colori: la situazione e i cambiamenti in arrivo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Inglese, brasiliana e sudafricana. Sono le tre varianti del coronavirus individuate in Italia e che l’Istituto Superiore di Sanità sta monitorando già da alcuni mesi. Ci sono persone positive a queste varianti in tutte le regioni italiane. La più diffusa è quella inglese, che si trasmette più facilmente e che ha portato alla chiusura di quattro comuni in Lombardia e diversi casi in Umbria. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Inglese, brasiliana e sudafricana. Sono le tre varianti del coronavirus individuate in Italia e che l’Istituto Superiore di Sanità sta monitorando già da alcuni mesi. Ci sono persone positive a queste varianti in tutte le regioni italiane. La più diffusa è quella inglese, che si trasmette più facilmente e che ha portato alla chiusura di quattro comuni in Lombardia e diversi casi in Umbria.

LaStampa : Il governo non intende farsi prendere in contropiede dalle varianti. Che per ora dovrebbero tingere di arancione so… - petergomezblog : Speranza blocca lo sci fino al 5 marzo: “Rischio varianti”. E l’unità nazionale del governo o Draghi dopo 24 ore va… - 29luglio1971 : RT @infoitinterno: Italia nella morsa delle varianti, oggi il monitoraggio dell'ISS: 6 Regioni rischiano la zona Arancione, 1 la zona Rossa… - Bakaburg1 : RT @Nemomnis: Sempre riguardo #datibenecomune, dalla prima pagina di @DomaniGiornale Perché l'ISS non ha divulgato i dati di prevalenza d… - infoitinterno : Italia nella morsa delle varianti, oggi il monitoraggio dell'ISS: 6 Regioni rischiano la zona Arancione, 1 la zona… -