Unrae, a gennaio mercato rimorchi e semirimorchi in crescita: +15,2% (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – A gennaio 2021 le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5 t sono cresciute del 15,2% (1.222 unità contro le 1.061 di gennaio 2020). È quanto segnalano le stime del Centro Studi Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Il mercato dei rimorchiati – ha commentato Paolo A. Starace, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae – presenta una volatilità elevata, legata alla disponibilità di fondi per investimenti nel comparto. È pertanto difficile prevedere quale potrà essere il risultato per il 2021, ma siamo certi che la messa a disposizione di risorse mirate al rinnovo del parco contro rottamazione, potrà giocare un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – A2021 le immatricolazioni die semicon massa totale a terra superiore alle 3,5 t sono cresciute del 15,2% (1.222 unità contro le 1.061 di2020). È quanto segnalano le stime del Centro Studi, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Ildeiati – ha commentato Paolo A. Starace, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di– presenta una volatilità elevata, legata alla disponibilità di fondi per investimenti nel comparto. È pertanto difficile prevedere quale potrà essere il risultato per il 2021, ma siamo certi che la messa a disposizione di risorse mirate al rinnovo del parco contro rottamazione, potrà giocare un ...

TrasportiItalia : Unrae, rimorchi e semirimorchi: mercato di gennaio a +15,2% - BollettinoIl : AUTO: a gennaio il mercato europeo perde oltre 1/4 delle #immatricolazioni con 842.835 vetture rispetto a 1.134.89… - ilmessaggeroit : Veicoli commerciali, mercato a gennaio parte in negativo: -9,9%. Unrae: «Incentivi quasi finiti, urgente rifinanzia… - lamescolanza : #UNRAE , partenza in retromarcia nel 2021 per i veicoli commerciali: a gennaio -9,9% - bizcommunityit : #UNRAE: a gennaio -9,9% il mercato dei veicoli commerciali -