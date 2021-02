Scuola a giugno, da Bianchi arriva una “raccomandazione”. Mezzogiorno in ordine sparso (Di venerdì 19 febbraio 2021) La possibilità, ventilata dal nuovo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, di posticipare la conclusione dell'anno scolastico in corso a fine giugno, e anticipare la ripresa del prossimo ai primi di settembre, sarà una "raccomandazione", un forte invito alle Regioni (alle quali resta in capo definire i calendari scolastici) da prendere in considerazione. Nessun piano calato dall'alto quindi - Bianchi, da ex assessore regionale all'Istruzione dell'Emilia-Rogmagna, conosce bene competenze e problematiche -, mentre le Regioni del Sud si dividono sulla strada da intraprendere.E' proprio dal Mezzogiorno, infatti, che Bianchi vorrebbe partire per il suo progetto di revisione del calendario scolastico: "Io voglio ripartire dal Sud che è la zona più in difficoltà perché per rilanciare il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) La possibilità, ventilata dal nuovo ministro dell'Istruzione Patrizio, di posticipare la conclusione dell'anno scolastico in corso a fine, e anticipare la ripresa del prossimo ai primi di settembre, sarà una "", un forte invito alle Regioni (alle quali resta in capo definire i calendari scolastici) da prendere in considerazione. Nessun piano calato dall'alto quindi -, da ex assessore regionale all'Istruzione dell'Emilia-Rogmagna, conosce bene competenze e problematiche -, mentre le Regioni del Sud si dividono sulla strada da intraprendere.E' proprio dal, infatti, chevorrebbe partire per il suo progetto di revisione del calendario scolastico: "Io voglio ripartire dal Sud che è la zona più in difficoltà perché per rilanciare il ...

