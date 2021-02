Regina King interpreterà Shirley Chisholm diretta da John Ridley (Di venerdì 19 febbraio 2021) Regina King, vincitrice di Oscar, Golden Globe e quattro Emmy, reciterà e produrrà “Shirley”, il film biografico su Shirley Chisholm, la prima parlamentare nera d’America. Chi produce il film? Il film, prodotto da Participant, sarà scritto e diretto dal regista premio Oscar John Ridley, la cui produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. La storia segue la campagna presidenziale di Chisholm del 1972, un momento storico rivoluzionario, che offre quello che viene descritto come “un ritratto intimo e dietro le quinte di uno dei leader politici più innovativi del nostro tempo”. Regina King “L’impavida determinazione di Shirley Chisholm è stata un’ispirazione per tanti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021), vincitrice di Oscar, Golden Globe e quattro Emmy, reciterà e produrrà “”, il film biografico su, la prima parlamentare nera d’America. Chi produce il film? Il film, prodotto da Participant, sarà scritto e diretto dal regista premio Oscar, la cui produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. La storia segue la campagna presidenziale didel 1972, un momento storico rivoluzionario, che offre quello che viene descritto come “un ritratto intimo e dietro le quinte di uno dei leader politici più innovativi del nostro tempo”.“L’impavida determinazione diè stata un’ispirazione per tanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Regina King Gb: ricovero principe Filippo si protrae Si protrae il ricovero "precauzionale" del principe Filippo, 99 anni, consorte della regina Elisabetta, assistito dal martedì sera in un'ala privata del King Edward VII Hospital di Londra in seguito a un "malessere" che Buckingham Palace assicura essere comunque estraneo al Covid, e ...

Harry pronto a partire se il principe Filippo peggiorasse. 'Si è isolato per non farsi bloccare dal Covid' Il duca di Edimburgo si appresta intanto a trascorrere la sua terza notte al King Edward VII ... apparendo con la regina e gli altri membri della famiglia reale in pochissime occasioni. Con l'arrivo ...

Londra, il principe Filippo resta in ospedale: "Solo cautela" Si protrae il ricovero "precauzionale" del principe Filippo, 99 anni, consorte della regina Elisabetta, assistito da martedì sera in un'ala privata del King Edward VII Hospital di Londra in seguito a ...

