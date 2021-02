Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Enrico Mentana e Dario Moccia (Di venerdì 19 febbraio 2021) E così è iniziato il nostro viaggio su Twitch. La sera del 18 febbraio, qualche minuto dopo le 21, è andata in onda la prima puntata di Open Talk , il nostro format in streaming dedicato a interviste e approfondimenti. Vi lasciamo qui il link del canale, se non siete ancora iscritti. Abbiamo scelto di inziare con due professionisti della diretta: Enrico Mentana e Dario Moccia. Due vite davanti a una telecamera accesa, da una parte la televisione, dall’altra le piattaforme digitali. Due universi che si sono incontrati, non lo sapevamo, già due volte. Una per una foto di gruppo a Roma circa 13 anni fa, e un’altra ancora grazie ai fumetti. Guardate meglio la puntata per capire tutto. In questo articolo vi lasciamo due ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) E così è iniziato il nostro viaggio su Twitch. La sera del 18 febbraio, qualche minuto dopo le 21, è andata in onda la primadi, il nostro format in streaming dedicato a interviste e approfondimenti. Vi lasciamo qui il link del canale, se non siete ancora iscritti. Abbiamo scelto di inziare con due professionistidiretta:. Due vite davanti a una telecamera accesa, da una parte la televisione, dall’altra le piattaforme digitali. Due universi che si sono incontrati, non lo sapevamo, già due volte. Una per una foto di gruppo a Roma circa 13 anni fa, e un’altra ancora grazie ai fumetti. Guardate meglio laper capire tutto. In questo articolo vi lasciamo due ...

