"Non sopporto mio figlio e mi sento in colpa". Covid e quei genitori che non ce la fanno più (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chiara non dorme otto ore di fila da non sa più quanto tempo. La notte è un continuo rigirarsi nel letto, uno svegliarsi agli orari più svariati, con il corpo ancora stanco, ma il cervello attivissimo: occhi spalancati a fissare il muro, le spalle le riserva al marito. Si è fatta quasi venire il torcicollo pur di non voltarsi dal suo lato del letto. Quanto hanno litigato anche oggi? Chissà che penseranno Marco e Alessandro dei loro genitori, che passano le giornate così, a urlarsi addosso. “Pessima, pessima madre” si rimprovera raccolta in posizione fetale, spingendo forte le nocche contro il capo, con la tachicardia che ricomincia a galoppare. Marco, il figlio minore di Chiara, ha 6 anni e una patologia del sistema immunitario. Nessuno dei due bambini sta più andando a scuola dal primo lockdown del 2020: anche se Alessandro - il fratello sano, che di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chiara non dorme otto ore di fila da non sa più quanto tempo. La notte è un continuo rigirarsi nel letto, uno svegliarsi agli orari più svariati, con il corpo ancora stanco, ma il cervello attivissimo: occhi spalancati a fissare il muro, le spalle le riserva al marito. Si è fatta quasi venire il torcicollo pur di non voltarsi dal suo lato del letto. Quanto hanno litigato anche oggi? Chissà che penseranno Marco e Alessandro dei loro, che passano le giornate così, a urlarsi addosso. “Pessima, pessima madre” si rimprovera raccolta in posizione fetale, spingendo forte le nocche contro il capo, con la tachicardia che ricomincia a galoppare. Marco, ilminore di Chiara, ha 6 anni e una patologia del sistema immunitario. Nessuno dei due bambini sta più andando a scuola dal primo lockdown del 2020: anche se Alessandro - il fratello sano, che di ...

