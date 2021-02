Musetti-Seppi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Biella 2 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lorenzo Musetti e Andreas Seppi saranno opposti durante le semifinali del Challenger di Biella 2 2021. Il carrarese ha superato Ernests Gulbis ai quarti, mentre l’altoatesino è riuscito ad avere la meglio su Illya Marchenko, vincitore del precedente torneo biellese. La sfida tra Musetti e Seppi andrà in scena sabato 20 febbraio, come secondo incontro al Palapajetta dalle ore 11.00 (dopo Donskoy-Soonwoo). La diretta televisiva non sarà offerta da alcuna emittente televisiva italiana, ma sarà possibile seguire l’evento sul sito dell’ATP Challenger Tour. Sportface.it, inoltre, proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito alla contesa tra i due tennisti italiani. IL TABELLONE PRINCIPALE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lorenzoe Andreassaranno opposti durante le semifinali deldi. Il carrarese ha superato Ernests Gulbis ai quarti, mentre l’altoatesino è riuscito ad avere la meglio su Illya Marchenko, vincitore del precedente torneo biellese. La sfida traandrà in scena sabato 20 febbraio, come secondo incontro al Palapajetta dalle ore 11.00 (dopo Donskoy-Soonwoo). Latelevisiva non sarà offerta da alcuna emittente televisiva italiana, ma sarà possibile seguire l’evento sul sito dell’ATPTour. Sportface.it, inoltre, proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito alla contesa tra i due tennisti italiani. IL TABELLONE PRINCIPALE SportFace.

sportface2016 : #ChallengerBiella 2 2021: come e quando seguire #Musetti-#Seppi, semifinale del torneo - IzzoEdo : RT @LaStampa: Tennis, ecco le semifinali del Challenger Biella 2: sfida Donskoy-Kwon e il derby azzurro Musetti-Seppi - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #ChallengerBiella, avanzano #Musetti e #Seppi: sarà derby italiano in semifinale - sportface2016 : #ChallengerBiella, avanzano #Musetti e #Seppi: sarà derby italiano in semifinale - LaStampa : Tennis, ecco le semifinali del Challenger Biella 2: sfida Donskoy-Kwon e il derby azzurro Musetti-Seppi -