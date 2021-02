Meteo fine febbraio | grosse novità in ballo Inverno pronto alla riscossa

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il robusto anticiclone, che si appresta ad insediarsi con forza sull’Italia, porterà non solo prevalente stabilità atmosferica, ma anche un vero e proprio assaggio di primavera. Il tepore sarà dovuto ad un respiro caldo che avrà origine dall’entroterra nord-africano ed alimenterà lo stesso anticiclone. Questo contesto diprimaverile si protrarrà per diversi giorni. L’anticiclone caldo espanderà il proprio raggio d’azione ad oltre mezza Europa, generando un blocco per le perturbazioni atlantiche o per discese d’aria fredda. Ipotesi di cambiamento per gli ultimi giorni del meseQuasi tutta la prossima settimana trascorrerà all’insegna di questo potente anticiclone, alimentato da correnti decisamente calde. Tuttavia, proprio nel weekend dimese si scorgono elementi che farebbero presupporre un cambiamento, ancora tutto da delineare. Le ...

Tuttavia, proprio nel weekend dimese si scorgono elementi che farebbero presupporre un cambiamento , ancora tutto da delineare. Le proiezioni dei centriindicano come il cuore dell'...