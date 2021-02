Mauro Coruzzi attacca Tommaso Zorzi: ‘E’ il più perfido mai visto in tv’ (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è ‘il’ personaggio del momento e non solo all’interno della casa del GF VIP: il concorrente, infatti, sta facendo parlare di sé anche fuori dal reality anche se non in accezione positiva. Mauro Coruzzi contro Zorzi: cos’è successo tra di loro Mauro Coruzzi, durante una diretta con Andrea Conti e Claudia Rossi per Il Fatto Quotidiano, ha sparato a zero su di lui definendolo il più perfido mai visto in tv. Il motivo? Alcune passate dichiarazioni di Platinette sulle unioni civili e la comunità LGBT: “Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione. Un ... Leggi su funweek (Di venerdì 19 febbraio 2021)è ‘il’ personaggio del momento e non solo all’interno della casa del GF VIP: il concorrente, infatti, sta facendo parlare di sé anche fuori dal reality anche se non in accezione positiva.contro: cos’è successo tra di loro, durante una diretta con Andrea Conti e Claudia Rossi per Il Fatto Quotidiano, ha sparato a zero su di lui definendolo il piùmaiin tv. Il motivo? Alcune passate dichiarazioni di Platinette sulle unioni civili e la comunità LGBT: “Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa faperché ho l’impressione che sia il piùmai apparso in televisione. Un ...

