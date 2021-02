MasterChef, che fine ha fatto Erica? Fidanzata con un altro concorrente (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ricordate tutti la bravissima Erica Liverani? Fu la vincitrice di MasterChef Italia 5. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto? Grazie a quell’edizione del noto programma culinario, Erica è infatti riuscita a farsi notare per il suo incredibile talento. Come possiamo ben ricordare, la sua vita non è però sempre stata rose e fiori ma, prima del suo ingresso nel talent, la Riverani soffriva di bulimia. In seguito, la cuoca è riuscita a perdere 20 kg ma, a causa di quel disturbo alimentare, si è separata da suo marito e ha dovuto crescere sua figlia da sola. Ma cosa sta facendo oggi Erica Liverani? Scopriamolo insieme. La vita di Erica dopo MasterChef: Gastronomia Raflò Dopo aver vinto il seguitissimo talent di cucina, ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ricordate tutti la bravissimaLiverani? Fu la vincitrice diItalia 5. Siete curiosi di sapere cheha? Grazie a quell’edizione del noto programma culinario,è infatti riuscita a farsi notare per il suo incredibile talento. Come possiamo ben ricordare, la sua vita non è però sempre stata rose e fiori ma, prima del suo ingresso nel talent, la Riverani soffriva di bulimia. In seguito, la cuoca è riuscita a perdere 20 kg ma, a causa di quel disturbo alimentare, si è separata da suo marito e ha dovuto crescere sua figlia da sola. Ma cosa sta facendo oggiLiverani? Scopriamolo insieme. La vita didopo: Gastronomia Raflò Dopo aver vinto il seguitissimo talent di cucina, ...

MasterChef_it : Ma lo capite che questo è il terzultimo giovedì? ?????? #MasterChefIt - MasterChef_it : Bernese, neuroni che partono: è tutto meraviglioso. #MasterChefIt - MauroVigentini : @Robertagrassel2 @MasterChef_it @Antoninochef Io non l’ho conosciuto, l’ho incontrato nel suo ristorante sul lago d… - campodellabanda : @MasterChef_it visto che siete super bravi ci montate un video con tutti i best of di monir? Grazie #MasterChefIt - EltonRichStarr : Il professore è uguale a un ex concorrente di Masterchef ma dopo 1 ora che cerco non lo trovo mannaggia a dio -