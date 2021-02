Luca De Aliprandini argento nel gigante dei Mondiali di sci di Cortina (Di venerdì 19 febbraio 2021) La gara della vita a 30 anni. Luca De Aliprandini è argento nel gigante dei Mondiali di sci di Cortina. Lo sciatore del gruppo sportivo della Guardia di finanza conquista il primo podio della sua carriera nell’appuntamento iridato. L’oro è andato al francese Mathieu Faivre, terzo invece l’austriaco Marco Schwarz. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) La gara della vita a 30 anni.Deneldeidi sci di. Lo sciatore del gruppo sportivo della Guardia di finanza conquista il primo podio della sua carriera nell’appuntamento iridato. L’oro è andato al francese Mathieu Faivre, terzo invece l’austriaco Marco Schwarz. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

