LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2 3-4 | Australian Open 2021 in DIRETTA | l’ellenico guida nel 3° set!

(Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 ACE CENTRALE!reagisce così. 30-40 PALLA BREAK! Altra grande risposta con la seconda del greco e il russo sparacchia out con il rovescio. 30-30 Bravoa chiamarlo a rete con il dritto in back e il russo a rete si dimostra decisamente in difficoltà. 30-15 Grande risposta in entrata con il rovescio di. 30-0 Ace con effetto a uscire di Medveved. 15-0 Il rovescio ditrova la riga estecca con il rovescio. GAME! Ottimo servizio slice del greco e in rete il dritto del russo.con un parziale di 3 gioco a zero ribalta la situazione e4-3 in questo 3° set.andrà alla battuta. 40-15 ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Medvedev

Australian Open in- Streaming, offerta speciale! Un mese a 0.99 Order of play Day 11 - Venerdì 19 febbraio 2021 Rod Laver Arena Non prima delle 9:30 D.(4) vs S. Tsitsipas (5) Come ...Australian Open in- Streaming, offerta speciale! Un mese a 0.99: 'Sogno una finale russa con Karatsev' Order of play Day 11 Giovedì 18 febbraio 2021 Rod Laver Arena H 4:00 N. Osaka 3 v ...Buongiorno a tutti e benvenuti nella DIRETTA LIVE TESTUALE di Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale dell’Australian Open 2021 40-40 Si va sulla diagonale di rovescio, Tsit ...Primo set con un break per parte e decisione al tie-break che vede prevalere nettamente l’azzurro (7-2). Primo set scoppiettante, con break e contro-break, che si conclude giustamente al tie-break, do ...