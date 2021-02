Le previsioni meteo di sabato 20 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) – Nuvole sparse al Nord, al Centro addensamenti compatti su Umbria e Toscana ma migliora dal pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Cielo in prevalenza sereno sull’Italia. Non sono previsti fenomeni di rilievo nel corso della giornata. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali Nuova giornata caratterizzata dall’instabilità a Nord con nuvole sparse e possibili piovaschi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Nuvole su Toscana e Umbria, migliora dal pomeriggio Addensamenti compatti interesseranno la Toscana e l’Umbria ma le condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) – Nuvole sparse al Nord, al Centro addensamenti compatti su Umbria e Toscana ma migliora dal pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Cielo in prevalenza sereno sull’Italia. Non sono previsti fenomeni di rilievo nel corso della giornata. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali Nuova giornata caratterizzata dall’instabilità a Nord con nuvole sparse e possibili piovaschi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Nuvole su Toscana e Umbria, migliora dal pomeriggio Addensamenti compatti interesseranno la Toscana e l’Umbria ma le condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i ...

Radio1Rai : Metà degli #StatiUniti in allerta meteo per il gelo che sta portando tempeste invernali sulle zone del Sud normalme… - TgrAltoAdige : La giornata inizierà con delle nubi basse in alcune vallate Altrove in cielo si alterneranno sole e nubi alte Tempe… - fanpage : Le previsioni meteo di oggi #19febbraio - zazoomblog : Previsioni meteo 19 febbraio: assaggio di Primavera - #Previsioni #meteo #febbraio: - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: giornata nel complesso variabile, nubi sparse a trat… -