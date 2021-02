Inflazione | primo segno più dopo 8 mesi di cali I rincari dei beni energetici spingono i prezzi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) A gennaio ial consumo hanno ricominciato a crescereconsecutivi disu base annua. In base ai dati definitivi dell’Istat, iregistrano un aumento medio dello 0,4% rispetto al gennaio 2020 e dello 0,7% rispetto a dicembre. Il cosiddetto “carrello della spesa”, ossia l’indice che misura solo ideiacquistati con maggior frequenza delle famiglie, segna un + 0,4% su base annua (in rallentamento rispetto al + 0,6% di dicembre). L’acquisita per il 2021, vale a dire il dato che si avrebbe a fine anno se negli altri 11non registrassero nessuna variazione, è di + 0,6%. Le città dove ihanno fatto segnare l’aumento più marcato sono ...

Al primo posto della città più risparmiose Aosta, dove l'abbassamento dei prezzi dello 0,3% ... In testa alla classifica delle regioni più costose, con un'inflazione a +0,9%, il Trentino che registra a ...