I micro-birrifici lanciano la "birra lombarda" (Di venerdì 19 febbraio 2021) I micro-birrifici in Lombardia sono 155, il 16% del totale italiano, con una produzione di 112.000 ettolitri: nasce la "birra lombarda", avrà un marchio di riconoscimento Nasce la birra lombarda. Nel tentativo di valorizzare i birrifici indipendenti della Regione, è stato avviato in commissione Agricoltura l'iter del progetto di legge "Promozione e valorizzazione della filiera…"

