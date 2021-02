Governo Draghi, Crimi: “Espulsi deputati M5S che non hanno votato fiducia” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto di fiducia alla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno Espulsi”. A calare il ‘cartellino rosso’ è Vito Crimi, in un post su Facebook. “Quello sulla fiducia non è un voto come tanti altri – rimarca il capo politico reggente del M5S – Stabilisce gli equilibri all’interno del Parlamento, determinando i posizionamenti fra maggioranza e opposizione. Chi non ha votato la fiducia a questo Governo si è automaticamente collocato all’opposizione, dunque all’opposizione del MoVimento che ha deciso di sostenerlo, ed era perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte”. “Allo stesso modo di tanti portavoce del MoVimento, anche io in questi anni mi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto dialla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno”. A calare il ‘cartellino rosso’ è Vito, in un post su Facebook. “Quello sullanon è un voto come tanti altri – rimarca il capo politico reggente del M5S – Stabilisce gli equilibri all’interno del Parlamento, determinando i posizionamenti fra maggioranza e opposizione. Chi non halaa questosi è automaticamente collocato all’opposizione, dunque all’opposizione del MoVimento che ha deciso di sostenerlo, ed era perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte”. “Allo stesso modo di tanti portavoce del MoVimento, anche io in questi anni mi ...

