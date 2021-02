Fiorentina, Pradè: «Amarezza e delusione. Su Ribery e Kokorin…» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato prima della gara contro lo Spezia: ecco le sue dichiarazioni Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro lo Spezia. Ribery – «Quando i migliori mancano la squadra non è migliore, e Ribery è un riferimento anche al di fuori dal campo. C’è Amarezza e delusione, non pensavamo di ritrovarci con questa classifica ma ora dobbiamo combattere». KOKORIN – «Per generosità ha spinto troppo, aveva vecchie cicatrici. Non è al 100% ma è su una buona strada, l’abbiamo preso per il futuro oltre che per il presente, speriamo di averlo presto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato prima della gara contro lo Spezia: ecco le sue dichiarazioni Daniele, direttore sportivo della, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro lo Spezia.– «Quando i migliori mancano la squadra non è migliore, eè un riferimento anche al di fuori dal campo. C’è, non pensavamo di ritrovarci con questa classifica ma ora dobbiamo combattere». KOKORIN – «Per generosità ha spinto troppo, aveva vecchie cicatrici. Non è al 100% ma è su una buona strada, l’abbiamo preso per il futuro oltre che per il presente, speriamo di averlo presto». Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Pradè: 'Amarezza e delusione per la classifica. Castrovilli out scelta tecnica' - Fiorentinanews : #Pradè: '#Kokorin ha spinto troppo per tornare al meglio e sono emerse vecchie cicatrici. C'è delusione per come st… - Fiorentinanews : '#Pradè rimarrà alla #Fiorentina? Dopo due anni senza risultati è normale pensare ad un cambiamento' - Claudiobiankini : Questa è la base che ci lascia #Pradé: #Dragowsky / x quarta x x / ambrabat castrovilli x / x Dusan x . Il modulo… - Fiorentina_ole : RT @GaudericoPrimo: Che follia della Fiorentina quella di cedere Cutrone. Avendo poi anche rifiutato 16 milioni per Kouamè, si può dire c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Fiorentina: no a due club per Quarta Commenta per primo Come ha dichiarato il suo procuratore Gustavo Goñi, a gennaio Valencia e Betis hanno fatto un tentativo per Martínez Quarta della Fiorentina . Secco il no di Pradè, secondo quanto riportato da fiorentinanews .

Castrovilli compie 24 anni, gli auguri social della Fiorentina ... Pradè direttore sportivo e soprattutto Vincenzo Montella allenatore. Si, perché se Castrovilli non andrà in prestito e rimarrà in viola è merito specialmente dell'ex tecnico della Fiorentina. L'...

PAGELLE VN – Dragowski decisivo, Duncan in palla. Chiesa non c’è, male anche Vlahovic Viola News Commenta per primo Come ha dichiarato il suo procuratore Gustavo Goñi, a gennaio Valencia e Betis hanno fatto un tentativo per Martínez Quarta della. Secco il no di, secondo quanto riportato da fiorentinanews ....direttore sportivo e soprattutto Vincenzo Montella allenatore. Si, perché se Castrovilli non andrà in prestito e rimarrà in viola è merito specialmente dell'ex tecnico della. L'...