Eni svela i risultati 2020 Descalzi | “Grande prova di forza e flessibilità”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Eni ha chiuso ilcon un Ebit adjusted di Gruppo pari a 1,9 miliardi (0,5 miliardi nel quarto trimestre) che registra una contrazione di circa 6,7 miliardi dovuta per -6,8 miliardi alla flessione dei prezzi/margini degli idrocarburi e per -1 miliardo agli effetti del Covid-19, attenuati da una migliore performance per 1,1 miliardi. Sempre nell’anno la produzione d’idrocarburi si attesta a 1,73 milioni di boe/giorno, in linea con la guidance ridefinita a seguito dello scoppio della pandemia. Neli capex organici sono stati ridotti a 5 miliardi (-2,6 miliardi vs. budget originario a cambi costanti, pari a -35%) per effetto delle ottimizzazioni implementate. Riduzione degli opex di 1,9 miliardi rispetto al livello pre-Covid di cui circa il 30% strutturali. La riserva di liquidità si attesta a circa 20,4 miliardi di cui 9,4 miliardi ...