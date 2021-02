Caso Gregoretti, Matteo Salvini a Catania per la terza udienza. Luigi Di Maio chiamato a testimoniare (Di venerdì 19 febbraio 2021) È iniziata la nuova udienza preliminare – la terza – del Caso Gregoretti. Alle 9.30 di oggi, 19 febbraio, Matteo Salvini è entrato nell’aula bunker Bicocca di Catania. Quest’ultimo incontro con i giudici potrebbe essere il preludio al processo per l’ex ministro dell’Interno, chiamato a rispondere per i reati di sequestro di persona e abuso in atti di ufficio. A difenderlo, l’avvocato Giulia Bongiorno, deputata e legale del leader della Lega. Sul banco dei testimoni, su richiesta del Gip, saranno presenti anche Luigi Di Maio, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese. Lo scorso 28 gennaio, invece, era stata la volta dell’allora premier Giuseppe Conte: la sua deposizione ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) È iniziata la nuovapreliminare – la– del. Alle 9.30 di oggi, 19 febbraio,è entrato nell’aula bunker Bicocca di. Quest’ultimo incontro con i giudici potrebbe essere il preludio al processo per l’ex ministro dell’Interno,a rispondere per i reati di sequestro di persona e abuso in atti di ufficio. A difenderlo, l’avvocato Giulia Bongiorno, deputata e legale del leader della Lega. Sul banco dei testimoni, su richiesta del Gip, saranno presenti ancheDi, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese. Lo scorso 28 gennaio, invece, era stata la volta dell’allora premier Giuseppe Conte: la sua deposizione ...

