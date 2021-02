Bcp di Torre del Greco | approvati i risultati preliminari dell’esercizio 2020 | tutti in crescita gli aggregati patrimoniali

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Popolare, presieduto da Mauro Ascione, nella seduta del 10 febbraio 2021 ha approvato i. “In un anno caratterizzato da un evento inatteso e drammatico idimostrano la resilienza della Bcp – si legge in una nota – primo Istituto della Regione, e confermano la costantee il continuo rafforzamento della solidita’ patrimoniale”. Utile lordo pari a 8,6 milioni di euro (5,5 milioni di euro utile al netto delle imposte), RoE al 2,85 per cento e coefficiente di solidita’ patrimoniale Tcr Phased-insalito al 16,2 per cento.risultanoin: masse intermediate ...

in foto Mauro Ascione, presidente delladidel Greco Presidente Mauro Ascione, la scelta, da parte dell'Istituto da lei presieduto, di competere in un circuito come Hi - Mtf, alternativo rispetto alle borse tradizionali, in cui ..."Diversity al femminile in': si chiama così il progetto formativo lanciato dall'Istituto didel Greco 'che prosegue - si legge in una nota diffusa tramite il sito dell'istituto e Linkedin - il nostro impegno a ...Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare, presieduto da Mauro Ascione, nella seduta del 10 febbraio 2021 ha approvato i risultati preliminari dell’esercizio 2020. In un anno car ...Presentato nella sala stampa dello Stadio Liguori di Torre del Greco, l’accordo triennale tra la Banca di Credito Popolare e la Società Sportiva Turris, squadra cittadina, neo promossa nel Campionato ...